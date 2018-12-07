نجمة مسرح مصر تؤهل صاحبة السعادة للأعلى مشاهدة

تصدرت الإعلامية إسعاد يونس، نسب المشاهدة على "يوتيوب"؛ بعد عرض حلقة جديدة من الموسم الأول لبرنامجها صاحبة السعادة، على مجموعة قنوات "dmc".



وحققت الحلقة ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة، فى يومين فقط؛ وهو ما أهلها لاحتلال المركز 22 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، والتى تضم 50 فيديو.



واستضافت إسعاد يونس، خلال تلك الحلقة، الفنانة "ويزو" نجمة مسرح مصر، برفقة زوجها، بالإضافة إلى بعض أصحاب المطاعم.