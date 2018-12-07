بيراميدز يقتنص ثالث صفقاته الشتوية من فم الأسد

نجح نادي بيراميدز، في التغلب على الأهلي وخطف اللاعب حامد حمدان لاعب فريق غزة الرياضي، وذلك ليكون الصفقة الثالثة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وكان اللاعب الفلسطيني حامد حمدان هو هدف للنادي الأهلي لضمه خلال الأيام القليلة الماضية والتي ظهر فيها اللاعب يحمل قميص الأهلي في إحدى الصور التذكارية إلا أن مسئولي نادي بيراميدز انهوا الصفقة لصالحهم، ويعد اللاعب هو ثالث صفقات بيراميدز بعدما ضم عمرو مرعي وايريك تراوري.