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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 32 ألف قرص مخدر في دمياط

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:40 م
أقراص مخدرة - صورة
أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
أ ش أ
نجحت أجهزة البحث الجنائي بدمياط في ضبط عاطل وبحوزته حوالي 32 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بدمياط أكدت قيام علاء.ع.م (32 عاما - عاطل) له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته (32 ألف قرص مخدر لعقار "الكيبتاجون"، بندقية آلية، 5 طلقات، مبلغ مالي).

وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة.. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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