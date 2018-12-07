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أخبار البلد

أيمن بهجت قمر: بقيت سيناريست شرعي خلاص

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
محمد بدران
أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن اعتماده رسميا بنقابة المهن السينمائية، في شعبة السيناريو.

وغرَّد بهجت قمر، عبر "تويتر" قائلًا فيها: "اتشرفت أخيرًا بعد 20 سنة خدمة، بانضمامي لعضوية نقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو، يعني خلاص الحمد لله بقيت سيناريست شرعي".

يُذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر السنيمائية، هو فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، وشاركه في البطولة الفنان أكرم حسني، والفنانة أمينة خليل، ومن إخراج ماندو العدل.
أيمن بهجت قمر: بقيت سيناريست شرعي خلاص
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