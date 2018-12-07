صندوق العشوائيات: الدولة لا تمتلك أي قطعة أرض بمثلث ماسبيرو..فيديو





قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مثلث ماسبيرو سيتحول إلى منطقة سكنية وترفيهية.وأضاف " صديق" في حواره في برنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة " المحور"، قائلا:" الدولة لا تمتلك في مثلث ماسبيرو أي قطعة أرض، ولكننا نمتلك قطعة الأرض التي تم اقتطاعها من السكان الأصليين وذلك من أجل بناء مبان سكنية لأهالى مثلث ماسبيرو".وتابع:" العشوائيات مقسمة إلى غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية، والعشوائيات غير المخططة متواجدة في 230 مدينة على مساحة 417 ألف فدان".وأكمل:" تطوير القرى له برامج معينة ولكنه غير تابع للصندوق لأن القرى ذات طبيعة خاصة للغاية وتختلف عن التنسيق والتخطيط الخاص بالمدن".