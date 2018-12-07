عقار ببنى سويف وراء التخلص من رجل أعمال فى النزهة



البداية عندما تلقى قسم شرطة النزهة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على شخص متوفى بأحد العقارات بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لصاحب محل ملابس وبها عدة إصابات بأماكن متفرقة، وعُثر بجوارها على سلاح أبيض "سكين" عليها آثار دماء، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.



كشفت تحريات فريق المباحث التي ترأسها المقدم محمد جهاد رئيس مباحث رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، عن قيام المتهمين بالتخطيط للتخلص من المجنى عليه رجل الأعمال لخلافهم معه على عقار بمحافظة بنى سويف.



وتبين أن المتهمين اتفقا مع المجنى عليه على الاجتماع فى إحدى الشقق المملوكة له بدائرة قسم شرطة النزهة، لحل تلك الخلافات بشكل ودى دون الدخول فى صراعات فيما بينهم بعد ذلك.



وأضافت التحريات أن المتهمين بيتا النية للتخلص منه وفور تقابلهما مع المجنى عليه وصعودهما لمسرح الجريمة، قاموا بتنفيذ مخططهما بتقييد حرية المجنى عليه بواسطة حبل وإجباره على توقيع على عقود بيع وشراء لممتلكاته لصالح المتهمين، ومن ثم قاما بذبحه والتخلص منه وفرا هاربين.



وعقب اكتشاف رجال المباحث الجريمة من الأهالى بالعثور على جثة المجنى عليه، كثفت المباحث من تحرياتها وتم فحص علاقات المجنى عليه وفحص مداخل ومخارج الشقة والتحرى عن طريق كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، وتبين أنه على خلاف مع بعض الأشخاص على عقار فى محافظة بنى سويف.



وبسؤال زوجة المجني عليه، قررت بأن الشقة محل البلاغ ملك والد زوجها المتوفى وكان يتردد عليها من حين إلى آخر لقيامه باستغلالها كمخزن لتخزين الملابس الخاصة بالمحل ملكه ومقابلة عملائه من التجار، ونفت علمها بملابسات الواقعة.



ومن خلال تكثيف الجهود وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء إرتكاب الواقعة موظف وعاطل تم استهداف المتهم الأول بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف وضبطه، كما تم ضبط المتهم الثانى بمنطقة سكنه.



وأضاف المتهم بتخلصه من السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول، تم بارشادهما ضبط 12 ورقة بيضاء خالية من البيانات وعدد 9 عقود بيع لعقارات وشقق سكنية ملك المجنى عليه بمحافظة بنى سويف وجميعها ممهورة بتوقيع وبصمة المجنى عليه، قاما بإجباره على التوقيع عليها قبل ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهما أقر الأول أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه خطط لإرتكاب الواقعة بالاستعانة بالمتهم الثانى باستخدام "فرد روسى" وسلاح أبيض "سكين".



الخلاف على عقار كتب نهاية رجل أعمال على يد موظف وعاطل بمنطقة النزهة بعد فشل الحل الودى بينهم.