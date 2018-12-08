طلمبة لحل مشكلة انخفاض منسوب المياه بمحطة طامية.. فيديو

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الشركة استعانت بطلمبة غاطس لسحب المياه من نهر النيل لتغذية مأخذ محطة طامية بالفيوم نظرا لانخفاض منسوب نهر النيل.





وأشار درة أن منسوب المياه انخفض امام بيارة مأخذ محطة طامية مما أدى إلى ضعف ضغوط المياه ببعض قرى طامية وبعض اجزاء من مركز سنورس نظرا لعدم عمل المحطة بكامل طاقتها.





وأكد أن سيارات مياه الشرب النقية تجوب قرى طامية التى تعانى من عدم وصول المياه إليها وتحت أمر اى مواطن يطلبها عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى أو الاتصال على مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.



