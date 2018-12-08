ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تكشف سبب قدوم فصل الشتاء مبكرا عن موعده.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد تحسنًا نسبيا في حالة الطقس.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أن فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ما زالت متواجدة على السواحل الشمالية فقط.

وتابع "شاهين" أنه ابتداءً من اليوم سوف نشهد انخفاضا ملحوظا وهدوءا في حركة الرياح، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

وأفاد "شاهين" أن فصل الشتاء لهذا العام قد بدأ مبكرًا عن موعده، حيث إنه جغرافيًا يبدأ الشتاء بعد 13 يوما، ولكن الكتلة الهوائية التي تعرضت لها مصر تسببت في تقدم موعده.
loading...

ترشيحاتنا

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية على الوجه البحري وأمطار على السواحل

صحف الكويت تبرز فعاليات انطلاق مؤتمر الاستثمار الأفريقي.. السعودية تطلق قمرين صناعيين.. إسرائيل تؤكد: درع الشمال قد تتوسع إلى لبنان.. تعبئة عامة بفرنسا تحسبا لموجة المظاهرات الجديدة

السكة الحديد يواجه الماظة لحسم صدارة القاهرة بدوري القسم الثالث اليوم

هاشم: سددت 4450 دولارا من نفقات بعثة النادى المصري للسودان

النائب العام يأمر بحبس الشبكة الدولية للاتجار بالبشر 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط الهاربين

صراع بين جماهير الأهلي والزمالك يتصدر تويتر

اكتشف أضرار سكر الحمل على الجنين وعلاجه

ليفربول محمد صلاح يواجه بورنموث وينتظر هدية من لندن بالدوري الإنجليزي .. اليوم

اليوم.. سعفان يفتتح مبادرة مصر أمانة بين إيديك بالسويس

فرنسا تشهد موجة جديدة من كابوس السترات الصفراء.. الآلاف يخرجون في شوارع مدينة النور مجددا.. الحكومة تدفع بـ89 ألف شرطي وتحذر من التمرد.. تكهنات حول مصير رئيس الوزراء وماكرون

وفاء صادق: مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى استثنائي

تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه أمام مانشستر سيتي في البريميرليج.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

المرور: استمرار الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر وغمرة.. فيديو
منسق عام 100 مليون صحة: الحملة خدمت أكثر من 180 ألف مواطن ببني سويف.. فيديو
الأرصاد تكشف سبب قدوم فصل الشتاء مبكرا عن موعده.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم.. فيديو
أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟