الأرصاد تكشف سبب قدوم فصل الشتاء مبكرا عن موعده.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد تحسنًا نسبيا في حالة الطقس.



وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إلى أن فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ما زالت متواجدة على السواحل الشمالية فقط.



وتابع "شاهين" أنه ابتداءً من اليوم سوف نشهد انخفاضا ملحوظا وهدوءا في حركة الرياح، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.



وأفاد "شاهين" أن فصل الشتاء لهذا العام قد بدأ مبكرًا عن موعده، حيث إنه جغرافيًا يبدأ الشتاء بعد 13 يوما، ولكن الكتلة الهوائية التي تعرضت لها مصر تسببت في تقدم موعده.