البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كاتدرائية الأنبا برسوم العريان بالمعصرة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، السبت، صلوات تدشين كاتدرائية القديس الأنبا برسوم العريان بديره بمنطقة المعصرة.





يشارك في الصلوات الأنبا بسينتي أسقف المعصرة وحلوان والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومجموعة من الأساقفة والكهنة والشعب.





وتزينت المنطقة المحيطة بالكاتدرائية وداخلها بالورود ولافتات الترحيب، فيما انتشرت فرق الكشافة لتنظيم دخول الحاضرين وتنظيم جلوسهم.





وشهد محيط الكاتدرائية تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وانتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في نطاق، فيما وضعت بوابات كشف المعادن أمام الكاتدرائية وفحص الحقائب لتأمين احتفالات التدشين.