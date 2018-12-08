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بين الناس

15 أسرة تناشد رئيس حى مدينة نصر توصيل الغاز الطبيعى

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
منار نور
أرسل القارئ محمود ابو رسالة لخدمة القراء التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يشكى فيها من رفض رئيس الحى بمدينة نصر إدخال الغاز الطبيعى لعمارة كاملة مكونة من 15 شقة.

وتابع محمود ابو، القاطن بشارع أحمد حسن متفرع من شارع مصطفى النحاس المنطقه التاسعة بمدينة نصر أن سبب عدم توصيل الغاز الطبيعى لهذه العماراة تحويل الجراج الخاص بها الى محزن.

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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