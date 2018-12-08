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رياضة

بدء فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إنه تم اليوم فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة مساء غد، الأحد، بملعب السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري، على أن يتم طرح تذاكر المباراة أمام أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للاتفاق الذي جرى بين وفد الأهلي والجهات الأمنية.

وناشد العميد محمد مرجان، جماهير الأهلي التحلي بالروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص، كعادتها دائمًا، والالتزام بالتعليمات، خصوصا أن النادي تحمل مسئولية دخول الجماهير خلال الاجتماع الذي جرى مع الجهات الأمنية.
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