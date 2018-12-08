بدء فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إنه تم اليوم فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة مساء غد، الأحد، بملعب السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري، على أن يتم طرح تذاكر المباراة أمام أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للاتفاق الذي جرى بين وفد الأهلي والجهات الأمنية.



