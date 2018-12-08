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رياضة

أهلي 16 سنة يفوز على الزمالك في دوري المرتبط للسلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق ١٦ سنة لناشئي كرة السلة بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في إياب دور الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر وشهدت تفوقا كبيرا للاعبي الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٥٩-٤٢.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد كرر فوزه على الزمالك بعد تغلبه عليه أمس في لقاء الذهاب بنتيجة ٦٦-٤٤.
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