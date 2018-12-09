نهاية العالم سيناريو حقيقي.. تسونامي رهيب في الطريق

في صدمة قد تهز العالم، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية ما أعلن عنه باحثون من إنه إذا استمرت الطبقة الجليدية في الذوبان بمعدلها الحالي "غير المسبوق"، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع معدل ارتفاع مستوى سطح البحر، لمستويات مرعبة قد تهلك الأرض، وتسببت موجات مرعبة من التسونامي خلال السنوات القادمة، وربما ما هو أقل من ذلك.



وشهد فعليًا عام 2018 موجات مختلفة من التسونامي والأعاصير والفيضانات في أنحاء عدة من العالم والخطر الذي يهدد بموجات أكثر رعبًا في الطريق.



واعتبر الباحثون فصل الصيف الماضي الأكثر دفئًا، وإنه سبب رئيسي للذوبان.



وبدأ الذوبان السطحي للغطاء الجليدي السميك في جرينلاند في منتصف القرن التاسع عشر وزاد بشكل كبير منذ ذلك الحين، ليصل إلى الآن ولكن بمعدلات مرعبة.



ويقول العلماء إن النتائج التي توصلوا إليها والتي نشرت في دورية نيتشر العلمية، تقدم دليلا جديدا على تأثيرات تغير المناخ على ذوبان القطب الشمالي وارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.



وقال الدكتور لوك تروسل ، وهو عالم جليدي في جامعة روان بالولايات المتحدة: "ذوبان جليد غرينلاند الجليدي يسير بمعدل خطير".



وأضاف: "نتيجة لذلك، يضيف ذوبان جرينلاند إلى مستوى البحر أكثر من أي وقت خلال القرون الثلاثة الماضية".



وقالت الدكتورة سارة داس في معهد وودز هول لعلوم المحيطات (WHOI): "من منظور تاريخي ، فإن معدلات الذوبان اليوم هي خارج المخططات ، وتوفر هذه الدراسة الأدلة لإثبات ذلك".



وأضافت: "لقد وجدنا زيادة بنسبة 50 في المائة في إجمالي معدل الجريان للمياه الجوفية الصافية عن ما كان عليه الأمر بداية الثورة الصناعية، وزيادة بنسبة 30 في المائة منذ بداية القرن العشرين وحده".

