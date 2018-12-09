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رياضة

اليوم .. 3 مباريات في بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تقام اليوم الأحد، ثلاث مباريات فى بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية التى تقام منافساتها بشرم الشيخ والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.

يلتقى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا منتخب كوت ديفوار مع مدغشقر فى لقائهما الأول فى البطولة بالمجموعة الأولى ويقام اللقاء الثانى بين منتخبى نيجيريا وليبيا فى تمام الساعة الواحدة والنصف.

ويلعب منتخب تنزانيا مع السنغال في الثانية والنصف عصرًا.
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