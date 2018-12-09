اليوم .. 3 مباريات في بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية

تقام اليوم الأحد، ثلاث مباريات فى بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية التى تقام منافساتها بشرم الشيخ والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.



يلتقى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا منتخب كوت ديفوار مع مدغشقر فى لقائهما الأول فى البطولة بالمجموعة الأولى ويقام اللقاء الثانى بين منتخبى نيجيريا وليبيا فى تمام الساعة الواحدة والنصف.



ويلعب منتخب تنزانيا مع السنغال في الثانية والنصف عصرًا.

