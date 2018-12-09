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رئيس البنك الإفريقي للتنمية: محمد صلاح نال موقعا مهما وتصدر العالم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
عبر أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، عن سعادته بمشاركته في منتدى أفريقيا 2018 من خلال دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى وجهها له.

وأكد أديسينا خلال مشاركته في جلسة منتدى أفريقيا 2018، أنه محب شديد لكرة القدم ومنذ عدة أيام محمد صلاح بالفعل حاز على موقعا هاما لذلك تصدر العالم".

وأوضح أن أفريقيا بالفعل مليئة بكم من الموارد وبها مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية الضخمة يمكن أن تكون سلة الغذاء للعالم.
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