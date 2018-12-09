تأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بشمال أفريقيا

أعلنت عدد من صناديق التنمية الأوروبية، اليوم "الأحد" عن تأسيس صندوق "صواري فنتشرز شمال إفريقيا 1"، للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش "منتدى أفريقيا ٢٠١٨" الذي يعقد حاليا بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ووقع ممثلو كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق التنموي الإنجليزي، وصندوق النمو الهولندي، وصندوق التنمية الفرنسي، والدكتور أحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة "صواري فنتشرز"، اتفاق تأسيس الصندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.



يذكر أن "صندوق صواري فنتشرز شمال أفريقيا 1 " هو صندوق رأس مال جريء بقيمة 35 مليون دولار، سيقوم بالاستثمار في الشركات الصغيرة ، والمتوسطة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية ، والطاقة المتجددة ، وتقنيات الرعاية الصحية ، والتعليم ، وخدمات الإنترنت.



وأوضح الألفي، أن شركته بصدد توقيع اتفاقية خاصة بصندوق رأس مال جديد آخر تحت اسم "صواري فنتشرز مصر ١" مع بنوك : الأهلي ، ومصر ، والقاهرة ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتبلغ بذلك استثمارات الصندوقين "مجتمعين " في مصر نحو مليار جنيه، يتم ضخها في قرابة 25 شركة بمرحلة النمو، ومائة شركة ناشئة من خلال مسرعة الأعمال "فلات 6 لابس"، توفر عشرة آلاف وظيفة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تُسجل بدعم من الاستثمارات الجديدة مائة " براءة اختراع " على المستوى العالمي.