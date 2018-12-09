ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بشمال أفريقيا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
أعلنت عدد من صناديق التنمية الأوروبية، اليوم "الأحد" عن تأسيس صندوق "صواري فنتشرز شمال إفريقيا 1"، للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش "منتدى أفريقيا ٢٠١٨" الذي يعقد حاليا بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقع ممثلو كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق التنموي الإنجليزي، وصندوق النمو الهولندي، وصندوق التنمية الفرنسي، والدكتور أحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة "صواري فنتشرز"، اتفاق تأسيس الصندوق للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن "صندوق صواري فنتشرز شمال أفريقيا 1 " هو صندوق رأس مال جريء بقيمة 35 مليون دولار، سيقوم بالاستثمار في الشركات الصغيرة ، والمتوسطة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية ، والطاقة المتجددة ، وتقنيات الرعاية الصحية ، والتعليم ، وخدمات الإنترنت.

وأوضح الألفي، أن شركته بصدد توقيع اتفاقية خاصة بصندوق رأس مال جديد آخر تحت اسم "صواري فنتشرز مصر ١" مع بنوك : الأهلي ، ومصر ، والقاهرة ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتبلغ بذلك استثمارات الصندوقين "مجتمعين " في مصر نحو مليار جنيه، يتم ضخها في قرابة 25 شركة بمرحلة النمو، ومائة شركة ناشئة من خلال مسرعة الأعمال "فلات 6 لابس"، توفر عشرة آلاف وظيفة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تُسجل بدعم من الاستثمارات الجديدة مائة " براءة اختراع " على المستوى العالمي.
loading...

ترشيحاتنا

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

إحالة واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة عمليات بالمنوفية للنيابة

البحرين تعلق على غياب أمير قطر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

الإسماعيلى يطارد صفقة الأهلى الجديدة بسبب حق الرعاية

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

رسالة مؤثرة من نجم الأهلي الجديد إلى إيهاب جلال

المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

الاسماعيلي: الفريق لا يشرفه لعب الحضري به تصريح صحيح.. وهذه أسباب تطور الأزمة

مصر تستضيف تدريبات دول الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب

اللي عدى عدى .. السلطانة هيام تغني لـ عمرو دياب .. فيديو

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

فاروق جعفر يكشف عن الفترة التي يحتاجها الأهلى لبناء فريق قوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل
الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018
بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39
حارس الأهلي عن أزمات الحضري: من خان يخون ولو بعد حين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟