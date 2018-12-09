حكم الصلاة بالفاتحة فقط

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سورة الفاتحة هي ركن الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بها فإذا قرأ الإنسان الفاتحة وقت الصلاة أجزأت الصلاة وصحت.



وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « أصلى سنن العشاء بالفاتحة فقط فهل هذا يصح؟»، أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة قط ولا حرج فى ذلك لأن الفاتحة هى الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.



وأشار الى أن الفاتحة ركن من الصلاة أما السورة إنما هيئة فهى من المستحبات فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر.. في الجمعة.. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".