ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الصلاة بالفاتحة فقط

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سورة الفاتحة هي ركن الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بها فإذا قرأ الإنسان الفاتحة وقت الصلاة أجزأت الصلاة وصحت.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « أصلى سنن العشاء بالفاتحة فقط فهل هذا يصح؟»، أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة قط ولا حرج فى ذلك لأن الفاتحة هى الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.

وأشار الى أن الفاتحة ركن من الصلاة أما السورة إنما هيئة فهى من المستحبات فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر.. في الجمعة.. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".
loading...

ترشيحاتنا

250 جنيها إيجار وراء جريمة قتل خادمة أجنبية لصديقها

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

عبد الشافي يتحدث لصدى البلد عن عودته للزمالك.. وتأثير جروس.. والتتويج بالبطولة العربية

النائب العام يحيل مسئولين بالإدارة العامة للممولين والضرائب و5 آخرين للجنايات في قضية رشوة

إحالة واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة عمليات بالمنوفية للنيابة

الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018

مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها

ليفربول يواصل الاحتفال بهاتريك محمد صلاح

طفل صغير يعبر عن عشقه لـ محمد صلاح بطريقه مؤثرة وجميلة.. صورة

مصر تستضيف تدريبات دول الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

عابدين: مقر لإقامة الرئيس بالعاصمة الإدارية وبناء 20 ألف شقة لموظفي الدولة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

خادم الحرمين: نسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.. فيديو
فيديوجراف | برج بيزا المائل
الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018
بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39
حارس الأهلي عن أزمات الحضري: من خان يخون ولو بعد حين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟