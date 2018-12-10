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ديني

حكم زواج المسيار

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زواج المسيار هو أن يتفق الطرفان على الزواج بالتراضى وباكتمال شروط عقد الزواج، ولكن تعفى الزوجة زوجها من النفقة والمبيت لأن الرجل يكون من بلد والمرأة من بلد أخرى. 

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال "هل لزواج المسيار شروط؟"، أن الزواج فى الشريعة الإسلامية يتحقق بأركانه وشروطه فيلزم شهود فى الزواج وصيغة، فجمهور الفقهاء يشترطون الولي والزوج والزوجة فلو تم الزواج بحضور ولي المرأة والشهود والصيغة وورقة يكتب فيها عقد الزواج ويتم التوقيع عليها من الزوج والزوجة والأهل وتكون مع الزوجة فيكون الزواج صحيحا ولا شيء في ذلك. 

وأوضح أن هذه الصورة مشروعة ولا شيء فيها، منوها بأن المرأة لها أن ترجع فى هذا الاتفاق وتطلب منه النفقة والمبيت، لأن هذه الحقوق متجددة والاتفاق عليها ليس اتفاقا أبديا.
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