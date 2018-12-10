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فن

5 معلومات عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان ماجد الكدوانى بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 10 ديسمبر عام 1967، حيث قدم عددًا من الأعمال الفنية المهمة التي أثرت السينما والدراما، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه. 

1-اسمه الحقيقي ماجد نبيل الكدوانى من مواليد حى شبرا، إلا أنه عاش فترة طويلة من حياته فى الكويت، حيث كان والده مسئولا عن بناء مسجد الكويت لسنوات.

2-قدم عددا من الأعمال المهمة مثل الشيخ جاكسون و هيبتا و الفرح و ساعة ونصف و كباريه، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نجاح كبير فى فيلمه جاى في السريع والذى يعد بطولة مطلقة له.

3- تمكن من إحداث جدل ونجاح كبير من خلال مشاركته فى مشهد واحد فقط ضمن مسلسل "تحت السيطرة" ليخطف الأنظار إليه، وحقق المشهد نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

4- رفض الهجرة خارج مصر لأنه يريد أن يعيش فيها، وأكد أنه دعا الله ان يجعله مواطن مصرى ينفع المجتمع، وهو ما يشعر أنه تحقق مع كل نجاح له فى العمل الفنى.

5- يؤكد زملاؤه فى الوسط الفنى انه يتقمص أدواره الى درجة كبيرة، حتى إنه لم يقم بإلقاء التحية على الفنان احمد مالك فى اول يوم تصوير لفيلم الشيخ جاكسون لأنه كان من المقرر أن يجمعهما فى هذا اليوم مشهد مواجهة.
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