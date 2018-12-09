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أخبار العالم

قرار سعودي بشأن الرسوم على الوافدين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية بصدد مراجعة قراراتها الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين وذلك بعد مغادرة كثير منهم لارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة إنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بشكل كلي، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون أسابيع.

وأوضحت "بلومبرج" أن هذه الخطوة تهدف إلى التوفيق بين الاحتياجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

يذكر أنه في عام 2016 أعلنت السلطات السعودية عن هذه القرارات ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسة لخطة التحول الاقتصادي التي وضعها وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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