زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المديرة التنفيذية لـ قادرون باختلاف: المجمع الشامل بالجيزة نموذج متكامل لخدمة ذوي الإعاقة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أشادت  زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجمع الشامل لخدمات الإعاقة التابع  للمؤسسة  القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الذي  افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" أنها تابعت الرعاية التي يحظي بها الأبناء داخل المجمع الذي يقدم عددا من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية جدا وأسعار تناسب الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت الأستاذة زينة توكل أن الفترة المقبلة  ستشهد تعاوناً بين صندوق " قادرون باختلاف" والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التي لديها عددا  تستضيف خلالها ما  يزيد على 750 ابناً وابنة من ذوي الإعاقة إقامة كاملة، كما تقدم خدمات لما يزيد على 30 ألف متردد عليها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت صباح اليوم المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة، والذي يشمل مؤسسة رعاية الأحداث ذوي الإعاقة بالجيزة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل بالجيزة، فضلا عن الحضانة الدامجة، ومكتب التأهيل.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

فضل الأذكار

هل يشترط الطهارة عند ترديد الأذكار وما ثوابها حال عدم الوضوء

شيخ الأزهر

تحذير يهز القلوب.. شيخ الأزهر: حين يُسْلَب الضَّعيف حَقَّه ويُكَرَّم الظَّالم فاعلم أنَّ الحقَّ غربت شمسُه

نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

مفتى الجمهورية: بناء المستقبل لا يكون إلا بسواعد الشباب الواعي الذي يتمسك بدينه ويعي قيمة وطنه ويعمل من أجل نهضته

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

