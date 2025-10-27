المديرة التنفيذية لـ قادرون باختلاف: المجمع الشامل بالجيزة نموذج متكامل لخدمة ذوي الإعاقة

أشادت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجمع الشامل لخدمات الإعاقة التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" أنها تابعت الرعاية التي يحظي بها الأبناء داخل المجمع الذي يقدم عددا من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية جدا وأسعار تناسب الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت الأستاذة زينة توكل أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً بين صندوق " قادرون باختلاف" والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التي لديها عددا تستضيف خلالها ما يزيد على 750 ابناً وابنة من ذوي الإعاقة إقامة كاملة، كما تقدم خدمات لما يزيد على 30 ألف متردد عليها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت صباح اليوم المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة، والذي يشمل مؤسسة رعاية الأحداث ذوي الإعاقة بالجيزة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل بالجيزة، فضلا عن الحضانة الدامجة، ومكتب التأهيل.