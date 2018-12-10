كندا تشارك في حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

قال جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي:"إننا معا يمكننا أن نبني عالما لم تعد فيه النساء والفتيات يواجهن جدرانا عالية وسقفا زجاجيا، فهي حرة في تحقيق إمكاناتها الكاملة»، وذلك في إطار مشاركة كندا في حملة «16 يوم» الأممية الموجهة لمكافحة العنف ضد المرأة.



وقام أعضاء السفارة الكندية في القاهرة بارتداء أزياء باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي للحملة الأممية للقضاء على العنف ضد المرأة.



وحملة «16 يوما» تعني إقامة فعاليات 16 يوم ضد ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم.



وتبدأ الحملة من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.



واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالي، واختارت منظمة الأمم المتحدة هذا اللون، "تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف".