ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كندا تشارك في حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:22 م
كندا تشارك في حملة
كندا تشارك في حملة 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي:"إننا معا يمكننا أن نبني عالما لم تعد فيه النساء والفتيات يواجهن جدرانا عالية وسقفا زجاجيا، فهي حرة في تحقيق إمكاناتها الكاملة»، وذلك في إطار مشاركة كندا في حملة «16 يوم» الأممية الموجهة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقام أعضاء السفارة الكندية في القاهرة بارتداء أزياء باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي للحملة الأممية للقضاء على العنف ضد المرأة.

وحملة «16 يوما» تعني إقامة فعاليات 16 يوم ضد ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم.

وتبدأ الحملة من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.

واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالي، واختارت منظمة الأمم المتحدة هذا اللون، "تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف".
كندا تشارك في حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة
كندا تشارك في حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة
loading...

ترشيحاتنا

غضب بمحلية النواب من وزير التموين بسبب ترميم مدخل بالشرقية

الإصابات تضرب دفاع الأهلى قبل انطلاق دورى أبطال إفريقيا

مدبولي يفتتح المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية بمشاركة 34 دولة غدا

عزيز الشافعي يعلق على احتفال بني عبيد بالفوز على الزمالك

محافظ بورسعيد لـ البرلمان : إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية لإنقاذ بحيرة المنزلة

نوع من البقول يساعد على ضبط ضغط الدم وتحسين صحة القلب

هل تؤيد عودة جوزيه لتدريب الأهلي.. شاهد ردود الجمهور

وكيل أعمال إيهاب جلال يكشف حقيقة مفاوضاته مع المصري..فيديو

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

بشرى للمواطنين.. إصدار أكثر من 70 ألف بطاقة تموينية جديدة..فيديو

التموين: عودة المحذوفين على 3 دفعات.. وهذه طرق الاستعلام عن أفراد البطاقة

ضربة جديدة لقطر .. الدوحة تفقد سيطرتها على الغاز المسال في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

ياسمين صبري تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو
محافظ أسوان يبحث مع وفد البنك الدولي سبل الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان
هل تؤيد عودة جوزيه لتدريب الأهلي.. شاهد ردود الجمهور
خبير: مصر تسعى لخلق سوق أفريقية مشتركة مع دول القارة السمراء..فيديو
الشيشيني: فحص 1.1 مليون مواطن بالمرحلة الثانية لـ 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟