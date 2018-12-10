رئيس جامعة عين شمس: 55% من طلاب الجامعة فتيات ونواجه العنف بكل صوره

قال الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة أسست وحدة لمناهضة العنف والتحرش منذ 3سنوات، مشيرة إلى أن الجامعة من أوائل الجامعات في مناهضة العنف بكل معانيه وصوره، ومنها التحرش اللفظي و البدني، وحتى العنف ولو بالكلمة.



وأضاف عزت خلال ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس تحت عنوان " كوني قوية"، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي، والإعلامي جمال الشاعر، أن 55 % من طلاب الجامعة فتيات ، وأن مايقرب من 50% من أعضاء هيئة التدريس سيدات، ما يدل على تمثيل المرأة لنصف مجتمع الجامعة.



وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تريد تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى مشاركة فئات متعددة من المجتمع مثل الفنانين والإعلاميين والمفكرين ضمن الحملة التي أطلقتها الجامعة تحت عنوان كوني قوية لمناهضة العنف ضد المرأة.