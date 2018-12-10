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رياضة

جروس يعلن تشكيل الزمالك في ودية فريق الشباب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
ملك موسى
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة كرستيان جروس، تشكيل الفريق في ودية فريق الشباب اليوم الاثنين.

يأتي هذا استعدادا لمواجهة القطن التشادي في بطولة الكونفيدرالية، المقرر لها السبت المقبل.

وجاء تشكيل الفربق الابيض على النحو التالى:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – كماتشو – حازم إمام – بهاء مجدي.

خط الوسط: محمد حسن – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – مصطفى فتحى.

خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد
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