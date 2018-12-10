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محافظات

محافظ سوهاج ينفذ يوما مفتوحا لحل شكاوى المستهلكين مع الشركات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:20 م
مبادرة اليوم المفتوح
مبادرة اليوم المفتوح لحماية المستهلك بسوهاج
خالد رياض
أطلق الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج واللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم فعاليات اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين بشكل فوري بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك ضمن قوافل جهاز حماية المستهلك التي ستجوب محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ إنه اتفق مع رئيس الجهاز علي اختيار موقع مناسب لإنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج والحل الفوري لمشاكلهم المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية.

وأكد الانصاري أن قافلة اليوم والتنسيق بين المحافظة والجهاز والجامعة وجميع الوزارات المعنية رسالة واضحة بأن الدولة مهتمة بالتعرف علي مشاكل المواطنين والعمل علي حلها.

من جانبه أكد راضي عبد المعطي استعداد جهاز حماية المستهلك للبدء في تجهيز الفرع فور الإنتهاء من اختيار الموقع.

وأضاف رئيس الجهاز أن حل المشكلات والشكاوي لا يقتصر علي التعامل علي الشركات المنتجة للسلع، بل يشمل الشركات الحكومية مثل مياه الشرب ، والكهرباء، الصرف الصحي ، والاتصالات والتموين، وتم تخصيص رقم الواتس آب (قافلة المحافظات 01030000602) لتلقي الشكاوى.
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