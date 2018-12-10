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خبير إلكتروني يحذر من رسالة مرحبا أنا مارك على ماسنجر.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:56 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال محمد جمال، خبير تسويق إلكتروني، إن رسالة " مرحبا أنا مارك"، التي يتلقاها المستخدم عبر برنامج ماسنجر، رسالة مزيفة من الدرجة الأولى.

وأضاف "جمال"، خلال استضافته عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن رسالة "مرحبا أنا مارك"، قد يكون الغرض منها أحيانا سرقة "الأكونت"، متابعا: «في نهاية الرسالة بيكون فيه لينك بهدف أن المستخدم يدخل عليه لكي يؤكد معلوماته».

وأشار خبير تسويق إلكتروني، إلي أنه يكون مرفقا في نهاية الرسالة لينك، لتأكيد البيانات بحجة أن الفيسبوك لن يصبح مجانا، معقبا: «الحقيقة أن الصفحة التي تُفتح عن طريق اللينك تكون مزيفة، وتكون شبيهة بصفحة الفيسبوك لكي يتأكد المستخدم، ويقوم بإدخال بياناته وبالتالي يتم سرقة الحساب».
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