بوتين وميركل يناقشان حادثة مضيق كيرتش والأوضاع في سوريا ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبر الهاتف، مسألة نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بعد عام 2019.. وحادثة مضيق كيرتش وسوريا ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.



وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين: أن"المستشارة الألمانية والرئيس الروسي، ناقشا نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا بعد عام 2019، فضلا عن الوضع في سوريا وعلى وجه الخصوص، إنشاء اللجنة الدستورية".



وأضاف البيان أن الموضوع الرئيسي للمحادثات كان الوضع في مضيق كيرتش، كما ناقش الطرفان مسألة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.. بالإضافة إلى الحادث في مضيق كيرتش، وجرى الإعراب عن الاهتمام المتبادل في منع تصعيد التوتر.



وتابع:"جرى مواصلة النقاش حول الوضع الذي حدث نتيجة انتهاك السفن الأوكرانية للحدود الروسية في 25 نوفمبر من هذا العام. وجرى الإعراب عن الاهتمام المتبادل في منع تصعيد التوتر في منطقة بحر آزوف - البحر الأسود وتسوية المشاكل التي سببتها الأعمال الاستفزازية للسلطات الأوكرانية".



وأضاف البيان :"تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في مجال الأمن الاستراتيجي على خلفية نوايا الإدارة الأمريكية الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى .. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".