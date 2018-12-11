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مرأة

بديل طبيعي لأدوية مذيب البلغم وطارد المخاط

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بنزلات البرد ودور حساسية الصدر؛ بسبب الشتاء وتغير الجو وانخفاض درجة الحرارة؛ مما يجعلهم يعانون من تراكم البلغم على الصدر، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك تجربة هذا المشروب الذي يعتبر بديلا طبيعيا لأدوية مذيب البلغم والمخاط.

موقع "هيلث كير" الأمريكى قدم مشروبا طبيعيا بديلا لأدوية مذيب البلغم وطارد للمخاط، وهو عبارة عن الأتي :

مكونات المشروب:

ورق الجوافة
ملعقة صغيرة جنزبيل
ماء
نصف ملعقة عشبة البرقوش
عسل

طريقة التحضير:

فى وعاء عميق تُغلي المكونات السابقة وتترك جانبا وتغطى حوالى ساعة ثم تصفية المشروب وتناول كوبا منه في المساء، وآخر على الريق؛ فهو مثالى لتقليل أعراض الكحة المزعجة، كما يمكنك تناوله ساخنا حسب الرغبة.
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