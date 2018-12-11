ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم وعمر فريال يوسف الحقيقي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تحتفل الفنانة التونسية فريال يوسف، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث إنها ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 11 ديسمبر بالعاصمة التونسية.

ولا يعرف الكثيرون عمر فريال قراجة، الاسم الحقيقي لـ فريال يوسف، فهي أكملت اليوم عامها الثامن والثلاثين، حيث إنها من مواليد عام 1980.

وكان آخر أخبار فريال يوسف أنها تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم "محمد حسين" أمام الفنان محمد سعد بعد سلسلة من الاعتذارات، وهو الفيلم الذى يعود به سعد بعد تغيير فلسفته والابتعاد عن شخصياته المكررة.

ويجسد "سعد"، شخصية السائق "محمد حسين" الذي يحاول الفوز بقلب إحدي الفتيات بعد أن وقع في غرامها من أول نظرة.

ويشارك فى العمل كل من إنعام سالوسة والخليل كوميدى وعزت أبو عوف وحجاج عبد العظيم وإخراج محمد على وتأليف شريف عادل.
loading...

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن الاستنفار في منطقة الهلال النفطي

طريقة فعالة للتخلص من آلام العمود الفقرى يدويا

تحذير شديد اللهجة من الجامعة العربية للبرازيل

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة شركة بالنزهة

للمرة الأولى.. الجماهير تعود للمدرجات بمباراة الزمالك والقطن التشادي

شوبير يكشف مفاجأة أبو ريدة له في أول اجتماع لمجلس اتحاد الكرة.. فيديو

شاهد.. السلطانة هويام تزور الأهرامات

هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

القومية للغذاء: كل كيلو كبدة سندوتشات في الشارع عليه 12 كليو بصل.. فيديو

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

الحبيب علي الجفري: 3 أمور تلوث القلب فتجنبها لأنه محل نظر الله

استقالة مساعدة أخرى من القصر الملكي بسبب ميجان ماركل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: التحول من النظام الورقي لـ الإلكتروني بالقوى العاملة بعد 3 أشهر تشغيل تجريبي.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟