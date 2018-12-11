في عيد ميلادها.. تعرف على اسم وعمر فريال يوسف الحقيقي

تحتفل الفنانة التونسية فريال يوسف، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها، حيث إنها ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 11 ديسمبر بالعاصمة التونسية.



ولا يعرف الكثيرون عمر فريال قراجة، الاسم الحقيقي لـ فريال يوسف، فهي أكملت اليوم عامها الثامن والثلاثين، حيث إنها من مواليد عام 1980.



وكان آخر أخبار فريال يوسف أنها تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم "محمد حسين" أمام الفنان محمد سعد بعد سلسلة من الاعتذارات، وهو الفيلم الذى يعود به سعد بعد تغيير فلسفته والابتعاد عن شخصياته المكررة.



ويجسد "سعد"، شخصية السائق "محمد حسين" الذي يحاول الفوز بقلب إحدي الفتيات بعد أن وقع في غرامها من أول نظرة.



ويشارك فى العمل كل من إنعام سالوسة والخليل كوميدى وعزت أبو عوف وحجاج عبد العظيم وإخراج محمد على وتأليف شريف عادل.