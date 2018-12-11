المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يبحث في أوزبكستان سبل إحياء جهود السلام

أعلنت وزارة الخارجية الأوزباكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، السفير زلماي خليل زاد اجتمع بوزير الخارجية الأوزباكي عبد العزيز كاميلوف لبحث الجهود الجارية المتعلقة بالسلام في أفغانستان.



وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم /الثلاثاء/- أن الجانبين اتفقا على ضرورة التسوية السلمية في أفغانستان، كما أكدا أهمية مؤتمر طشقند بشأن أفغانستان الذي عقد في مارس الماضي، وتم خلاله إعلان المبادئ الأساسية لعملية السلام.



كما بحث خليل زاد وكاميلوف الجوانب العملية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في أفغانستان.

وأشار بيان الوزارة إلى أن مديرة شئون جنوب ووسط آسيا في مجلس الأمن الوطني الأمريكي ليزا كورتيس، حضرت الاجتماع.