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برلمان

عبدالعال يهدد برفع الجلسة العامة بسبب الإخلال بالنظام

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:12 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة ، بسبب إخلال النواب بالنظام وقيامهم بتقديم طلباتهم لوزيرة الصحة، للتوقيع عليها أثناء انعقاد الجلسة.

وأكد رئيس البرلمان، أنه سيضطر لرفع الجلسة لاسيما أن الوزيرة جاءت للبرلمان للرد على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب ، حول مشكلات دوائرهم متابعا : " يا ريت نسمع بعض كويس".

وفى السياق ذاته انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قيام وزارة التموين بحذف المواطنين الفقراء من البطاقات التموينية ، فيما تركت الأغنياء وأصحاب الوظائف العليا فى التموين.

وقال عابد خلال بيانه العاجل فى الجلسة العامة، إن وزير التموين أعلن منذ فترة عن حذف أصحاب الوظائف العليا من منظومة البطاقات التموينية، مثل " القضاة وضباط الشرطة والمستشارين والأطباء فقطاعه رئيس البرلمان قائلا : "الأطباء لا "، فتابع عابد حديثه : " ولكن الوزارة تعاملت بمنطق هم يبكى وهم يضحك خاصة إنها حذفت الفقراء وتركت تلك الفئات .
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