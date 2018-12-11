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محافظات

محافظ دمياط تتفقد جراج الوحدة المحلية للمدينة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:24 م
محافظ دمياط تتفقد
محافظ دمياط تتفقد جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط
زينب الزغبي
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك استكمالا لسلسلة المتابعات الميدانية التى تقوم بها للتأكد من توافر جميع الخدمات للمواطنين.

واستهلت المحافظ الجولة بزيارة جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث تابعت خلالها سير العمل به، موجهة بسرعة إجراء الصيانة المطلوبة لمعدات وسيارات النظافة وعمل حصر شامل يضم كافة المعدات وإعادة توزيعها على الأحياء وفقا لاحتياجات كل حى.

كما استمعت المحافظ لعدد من السائقين لمعرفة جميع مشاكلهم واحتياجاتهم، لافتة إلى البدء في دراستها والعمل على حلها فورا.

وفى سياق متصل، وجهت المحافظ بسد العجز في السائقين وتكثيف النبطشيات الليلة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع أنحاء المحافظة.
محافظ دمياط تتفقد جراج الوحدة المحلية للمدينة
محافظ دمياط تتفقد جراج الوحدة المحلية للمدينة
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