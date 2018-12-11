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ديني

ماذا أفعل لخروجي من حالة الحزن لوفاة والدتى ..فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، من سائل يقول " ماذا أفعل لخروجي من حالة الحزن لوفاة والدتى".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لابد من الاسترجاع وهو قول" إنا لله وإنا إليه راجعون"، لأنها تهدي النفس وتنسي ما فات وكل من فقد عزيز عليه أن تلازمه الكلمة.

وأضاف: البلاء سُنَّة الله الجارية في خلقه فهناك من يبتلى بنقمة أو مرض أو ضيق في الرزق فقد قضى الله عزَّ وجلَّ على كل إنسان نصيبه من البلاء قال تعالى إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا [الإنسان: 2,3] فمنهم من سيفهم حكمة الله تعالى في ابتلاءه، فيهون عليه الأمر ومنهم من سيجزع ويتسخَّط، فيزداد الأمر سوءًا عليه..

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