ترامب: الجيش سيتولى بناء الجدار الحدودي مع المكسيك إذا لم يصوت الديمقراطيون لصالحه

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إن "الجيش الأمريكي سيتولى بناء الجدار الحدودي مع المكسيك إذا لم يعط النواب الديمقراطيون في الكونجرس أصواتهم لتأمين البلاد".



وشدد ترامب - في سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء - على أنه سيتم بناء الجدار، مشيرا إلى تطلعه للقاء السيناتورين الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك شومر لمناقشة هذه المسألة .



وكانت قوة حماية الحدود الأمريكية قد أعلنت في أبريل الماضي بدء أعمال البناء في جدار يمتد على طول 20 ميلا، ليحل مكان سياج حدودي في منطقة سانتا تيريزا في نيو مكسيكو، وتوجد سياجات وعوائق أخرى على معظم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



ووافق الكونجرس حتى الآن على 1.6 مليار دولار من أصل ميزانية تبلغ 25 مليار دولار طلبها ترامب لبناء الجدار الحدودي.

وطالب ترامب في البداية بأن تتحمل المكسيك تكلفة الجدار، ما فاقم التوتر في العلاقات المشحونة أصلا بين البلدين.



ويحاول العديد من المهاجرين من أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة هربًا من عنف العصابات والفقر في بلادهم وبحثًا عن حياة أفضل.