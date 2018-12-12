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رياضة

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر ليفربول ومحمد صلاح بأبطال أوروبا

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
نور عادل
حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على منافسه، نابولي الإيطالي، بهدف نظيف، بالمباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجّل الهدف الوحيد بالمباراة المحترف الدولي المصري محمد صلاح بعد مراوغة رائعة لمدافع نابولي كوليبالي والحارس الكولومبي اوسبينا، وذلك عوضًا عن أدائه الرائع خلال الشوطين.

وتأهل ليفربول رسميًا بهذا الفوز إلي دور الـ16 من عمر دوري أبطال اوروبا؛ ليكون في احتمالية مواجهة أعتى فرق البطولة.

وفوز فريق ليفربول جعله قريباً من مواجهة فريق من أحد الفرق التالية: "يوفنتوس - ريال مدريد - بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند - بورتو - برشلونة".

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