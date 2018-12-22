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أخبار العالم

محافظ الحديدة يؤكد حرص الحكومة الشرعية باليمن على تحقيق السلام الدائم في البلاد

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، حرص الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على تحقيق السلام الدائم والعادل لكل أبناء الشعب اليمني، رغم تعنت الانقلابيين في الانصياع للحوار ومبادرات الأمم المتحدة القاضية بوقف الحرب.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /السبت/ بالعاصمة المؤقتة عدن، لرئيس فريق رصد ودعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص محافظة الحديدة، باتريك كيمرت والوفد المرافق له، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/، من أجل عقد لقاء بالجانب الحكومي والعمل على إحلال السلام في اليمن وإعادة الانتشار العسكري في المحافظة.

وطالب طاهر المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الانقلابيين والانصياع للسلام والكف عن الممارسات غير الأخلاقية تجاه المواطنين على مستوى المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها مدينة الحديدة.

ومن جانبه، أعرب باتريك كيمرت عن شكره لتجاوب الحكومة الشرعية مع مشاورات السويد، الهادفة للوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

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