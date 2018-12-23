الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة

تقدمت نقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة، بسبب الاعتداءات التى تعرض لها الزملاء داخل النقابة .



وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان المستشار القانوني للنقابة، تقدم اليوم ببلاغ الي المستشار نبيل صادق النائب العام ضد محي الدين عبيد نقيب الصيادلة لاتهامه بالمساس بالذمة المالية والسب والقذف والتشهير في حق الزملاء عاطف عبد العزيز عبدالسلام بدر ومحمد شكري حسين الجرنوسي واسراء طلعت سليمان وآية محمد سيد احمد دعبس.



وجاء في البلاغ، أن المدعو محي عبيد، نشر بيانا علي حسابه الشخصي، اتهم فيه الزملاء بالحصول علي 20 الف جنيه لكل منهم من بعض منافسيه بل وصل الأمر الي توجيه اتهام صريح لـ 3 مواقع اخبارية، بالحصول علي مليون جنيه رشوة لكل منها وذلك مقابل حملات صحفية ضده - على حد زعمه.



كما تقدم المستشار القانوني للنقابة بـ4 بلاغات مستقلة مقدمة من الزملاء اتهموا فيها المدعو محي الدين إبراهيم عبيد بالسب والقذف والتشهير والمساس بذمتهم المالية وذلك في بيان نشره علي حسابه الشخصي، وشملت بلاغات النقابة والزملاء حافظة مستندات تضمنت صورا للبيان الصادر عن المدعو محي عبيد علي صفحته والذي اتهم فيه الزملاء بالحصول على مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من بعض منافسيه.



وطالبت النقابة المستشار نبيل صادق النائب العام بسرعة استدعاء محي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة لسماع أقواله في الاتهامات التي وجهها في حق الزملاء .