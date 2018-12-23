وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة المتاجرة بالدين لا تؤمن بوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن مشروعية الدولة الوطنية أصل راسخ وغير قابل للتشكيك، منوهًا بأن الدولة الوطنية تعني احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة.



وأوضح «جمعة» خلال ندوة للرأي تحت عنوان : «فقه المواطنة في ظل التحديات المعاصرة»، بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الأحد، أن الدولة الوطنية تعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة.



وتابع: غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة المتطرفة المتاجرة بالدين لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، فأكثر تلك الجماعات إما أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية أصلا من الأساس، أو أن ولاءها التنظيمي الأيديولوجي فوق كل الولاءات الأخرى وطنية وغير وطنية ، فالفضاء التنظيمي لدى هذه الجماعات أرحب وأوسع بكثير من الدولة الوطنية والفضاء الوطني.