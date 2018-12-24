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طارق شوقي: نظام التعليم ليس قرآنا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:28 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إن فلسفة تطوير التعليم التي تتبناها الدولة المصرية فى الوقت الحالى قائمة على إعداد جيل جديد لمستقبل جديد بشكل جديد أساسي فيه بناء الشخصية أكثر من الجانب المعرفي. 

وأضاف شوقى فى برنامج "المواجهة" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إن التعليم أيام الفراعنة لم يكن بوجود مدرسة أو جامعة، ولكن كان هناك وسيلة أخرى للتعلم وهذا النظام ليس قرآنا. 

وتابع أن نظام التعليم الذى ورثناه لم يركز على المهارات الفردية والميول للمهارات الشخصية، موضحا أن النظام الحالي يعد إهدارا لقدرات أولادنا.

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