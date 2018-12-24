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برلمان

مشروعات النواب تناقش طلب البلتاجي بشأن أرض كفر العلو بحلوان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمود فايد
ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، برئاسة محمد مرعي عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان ، بشأن الإعتداء علي الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة لإنشاء مدينة صناعية في منطقة كفر العلو بحلوان والتي تقدر مساحتها بمليون و800 ألف متر مربع.

واحتد مرعي ، رئيس اللجنة، على ممثلي المحافظة لعدم حضور المحافظ ، مبديا رغبته في تأجيل الاجتماع لحين حضور ممثلي محافظة القاهرة إلا أن البلتاجي طلب مناقشة الموضوع حتي لا تضيع قطعة الأرض والتي تتجاوز قيمتها المليار جنيه.

وأضاف البلتاجي في طلبه ، أن الأرض يمكن أن تتيح ما لا يقل عن 100 الف فرصة عمل إذا أحسن استغلالها وذلك بعد ازاله التعديات عنها وتعويض الأهالي بسكن ملائم حيث تم البناء العشوائي علي جزء يزيد على 100 الف متر وباقي المساحة معرضة للنهب وتقف حائلا امام التنمية وهو ما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مرة.

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