محمود تريزيجيه يقترب من اتحاد جدة

أكدت الصحف السعودية، أن نادي اتحاد جدة أصبح قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وقالت صحيفة "الوطن السعودية"، أن إدارة اتحاد جدة دخلت في مفاوضات جادة مع تريزيجيه من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل لتدعيم صفوف الفريق .



ويعد تريزيجيه واحدا من أهم اللاعبين العرب خلال الفترة الحالية فى ظل المستويات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه قاسم باشا فى الدورى التركى .

