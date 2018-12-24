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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع صافي المديونية والدائنية للبنوك إلى 83.55 مليار جنيه

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال البنك المركزي المصري إن صافي المديونية والدائنية بين البنوك خلال سبتمبر الماضي ارتفع إلي 83.55 مليار جنيه مقابل 82.85 مليار في أغسطس السابق له بفارق 700 مليون جنيه، ومقارنة بـ76.6 مليار في يوليو2018 بزيادة بلغت 6.95 مليار جنيه.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول والخصوم غير المبوبة للبنوك بلغت 149.6 مليار في سبتمبر الماضي مقابل 141.14 مليار في أغسطس 2018 ومقارنة بـ 106.63 مليار في يوليو من نفس العام.

ووصلت حصيلة الأصول الأجنبية للبنوك لـ 217.981 مليار مقابل 242.3 مليار جنيه في أغسطس 2018 ومقارنة بـ 274.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

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