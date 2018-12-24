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برلمان

النواب المصري يشيد بقرار برلمان النمسا حظر شعار رابعة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
تابع مجلس النواب المصري بمزيد من الترحيب والإشادة قرار برلمان دولة النمسا الصديقة، بشأن إقرار تعديل القانون الخاص بالشعارات المرتبطة بالجماعات والمنظمات المتطرفة، والذي يتضمن حظر شعار "رابعة"، وذلك بدءَا من الأول من مارس 2019.

ويؤكد مجلس النواب المصري أن هذا القرار يعكس وعيًا وإدراكًا متناميًا من جانب أعضاء البرلمان النمساوى لحجم الخطر الذى تشكله جماعة الإخوان الإرهابية، وما تطلقه من شعارات تحمل فى طياتها معانى التطرف والعنف التى تهدد أمن وسلامة المجتمعات، ليس فقط فى النمسا وأوروبا، وإنما فى مختلف أرجاء العالم.

كما يرى مجلس النواب أن هذا القرار سيسهم في إعلاء قِيم الوسطية والاعتدال فى مواجهة الاستغلال السياسى والابتزازات المغلوطة التى تلجأ إليها جماعة الإخوان الإرهابية.

وإذ يُثمن مجلس النواب هذا القرار، فإنه يحث كافة البرلمانات على البناء على هذه الخطوة، والمُضى قدمًا من أجل إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، كإجراء أساسي وضروري فى إطار الجهود الدولية لنبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب.

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