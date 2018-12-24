تشيلسي وميلان يتوصلان لاتفاق بشأن تبادل موراتا وهيجواين

توصلت إدارتا ناديي تشيلسي الإنجليزي و آس ميلان الإيطالي لاتفاق بشأن تبادل المهاجمين الأسباني ألفارو موراتا، والأرجنتيني جونزالو هيجواين خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.



وأشارت صحيفة "ميترو" البريطانية، أن الصفقة التبادلية سيتم الإعلان عنها بعد وضع الرتوش الأخيرة، وأن الطرفين مرحبان بإتمام الصفقة، والتي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.



وأضافت الصحيفة بأن يوفنتوس يجب أن يوافق علي رحيل هيجواين لتشيلسي، باعتبار أن اللاعب معارا من السيدة العجوز إلى الميلان لمدة موسم.



ويسعى ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، في ضم هيجوائين لسد الفراغ الذي يعاني منه في مركز المهاجم، كما أن المدرب الإيطالي لديه معرفة جيدة باللاعب عندما كان يلعب تحت قيادته بنادي نابولي الإيطالي.



وعلي الجانب الآخر يريد ألفارو موراتا الرحيل عن تشيلسي والانضمام لميلان من أجل البحث عن المزيد من الدقائق، لاسيما وأن اللاعب لم يشارك أساسيا مع البلوز خلال المباريات الأخيرة للفريق.