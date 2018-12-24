العاهل الأردني يهنئ المسيحيين في بلاده والعالم بعيد الميلاد المجيد

هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المسيحيين في بلاده والعالم بعيد الميلاد المجيد.



وكتب الملك عبد الله الثاني على حسابه بموقع "تويتر" وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، "عيد ميلاد مجيد للأهل والإخوة المسيحيين في وطننا والعالم وعام جديد يحمل الخير والسلام لجميع أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في الأردن العزيز الغالي، ولأبناء أمتنا الحبيبة إن شاء الله. كل عام ووطننا وأهله والأمة بألف خير".



من جهته هنأ رئيس الوزراء الاردنى عمر الرزاز المسيحيين في الأردن بالمناسبة ذاتها قائلا في تصريحات نقلتها وسائل اعلام رسمية أردنية إن "الأعياد في الأردن لها رونق مختلف عن العديد من دول العالم.



وأضاف "إننا نقف معا أسرة واحدة نبارك لبعضنا بعضا ونقف في وجه كل من تسول له نفسه محاولة شق الصف الواحد، ويقودنا في ذلك جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية".



وأكد الرزاز على ضرورة المحافظة على أواصر المحبة والوحدة الوطنية لأبناء شعبنا الأردني الواحد المتحاب والمتماسك.