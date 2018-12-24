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أخبار العالم

البيت الأبيض: الانتخابات المبكرة في إسرائيل ستؤثر على موعد إعلان خطة السلام

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
أ ش أ
قال مسئول بارز في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن إعلان حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة سيؤثر على موعد إطلاق خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المنتظر أن تعلن واشنطن عنها خلال الأشهر المقبلة.

وبعد ساعات من إعلان قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تقديم موعد الانتخابات العامة 7 أشهر لتقام في أبريل المقبل بدلا من نوفمبر نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسئول -لم تذكر اسمه- قوله إن "الانتخابات المقبلة في إسرائيل في 9 أبريل هي واحدة من عوامل متعددة ندرسها في تقييم توقيت إصدار خطة السلام".

وكان قادة التحالف الحكومي أعلنوا اليوم حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أبريل بعد خلافات مع الأحزاب الدينية حول قانون التجنيد الذي يستثني اليهود الأرثوذكس من أداء الخدمة العسكرية.

ولفتت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إلى أن التصريح الأمريكي يوضح أن الإدارة في واشنطن لم تحدد إلى الآن موعد الإعلان عن الخطة، التي قال ترامب في وقت سابق إنه سيعلن عنها بحلول يناير المقبل، والتي لم يُفصَح عن الكثير من محتواها.

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