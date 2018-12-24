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رياضة

القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب شبين فى أولى مباريات الفريق بالدور الثاني من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وقاد أبو طالب العيسوي المدير الفني للفريق التدريب وشدد علي لاعبيه بضرورة التركيز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة للقمة والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق القناة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر كوكاكولا.
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور
القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لجمهورية شبين.. صور

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