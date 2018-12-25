ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رئيس جنوب الدلتا للكهرباء: رفع محول قرية شنرة لسلامة المواطنين

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
وسام مختار
فى استجابة سريعة لما نشر بموقع صدى البلد عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن شكوى عدد من المواطنين بقرية شنرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، من التضرر من عدم رفع القاعدة الخرسانية الخاصة بمحول الكهرباء قرية شنرة البحرية، أكد المهندس محمد احمد عسل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه قد تم عمل قاعدة خرسانية جديدة ورفع المحول عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المحول.

وناشدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المواطنين بسرعة الإبلاغ عن السلبيات للقضاء عليها مما يساهم فى قيام الشركة بدورها فى الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية التغذية الكهربية وجودتها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

مدرس عربي يعتدي على طالب ويحاول كسر ذراعه وضربه بعنف في الفصل.. فيديو

خالد بيومي يسخر من اتحاد الكرة ورد صادم من إبراهيم سعيد

تسونامي أندونيسيا يضرب إسرائيل بهذا التوقيت

فوربس تشيد بتحسن الأوضاع في مصر وتنصح بزيارتها

إيكونوميك تايمز: مصر تحقق نجاحا جديدا في إنتاج الغاز الطبيعي

وزير الداخلية يحيل أمين شرطة للاحتياط لإدخاله مخدرات لـ مسجون

شاهد.. لحظة مقتل حاكمة ولاية مكسيكية في تحطم طائرة هليكوبتر

ترامب يفسد فرحة طفل بعيد الميلاد.. فيديو

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

وزير الخارجية التركي: سنعبر إلى شرق الفرات في أسرع وقت ممكن

غادة والي: ترتيب مصر في التعليم متدنٍ ولابد من تحسينه

قانون المرور الجديد.. 31 مخالفة يعاقب عليها بخصم 3 نقاط والحبس وألف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

متحف النسيج المصري.. حكاية مكان جمع بين 3 وظائف وضم مقتنيات نادرة (نوستالجيا)

فيديو

غادة والي: ترتيب مصر في التعليم متدنٍ ولابد من تحسينه
درة تكشف حقيقة مشاركتها في عمل تاريخي وامتلاكها مجوهرات ثمينة.. فيديو
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية.. فيديو
بث مباشر.. نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية
التضامن: 12.5 مليار جنيه شهريا فاتورة حصول 2.25 مليون أسرة على تكافل وكرامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟