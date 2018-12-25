استجابة لـ صدى البلد.. رئيس جنوب الدلتا للكهرباء: رفع محول قرية شنرة لسلامة المواطنين

فى استجابة سريعة لما نشر بموقع صدى البلد عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن شكوى عدد من المواطنين بقرية شنرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، من التضرر من عدم رفع القاعدة الخرسانية الخاصة بمحول الكهرباء قرية شنرة البحرية، أكد المهندس محمد احمد عسل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه قد تم عمل قاعدة خرسانية جديدة ورفع المحول عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المحول.



وناشدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المواطنين بسرعة الإبلاغ عن السلبيات للقضاء عليها مما يساهم فى قيام الشركة بدورها فى الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرارية التغذية الكهربية وجودتها.



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