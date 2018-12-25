مدير تعليم القاهرة يتفقد إحدى المدارس الرسمية بمدينة نصر

تفقد محمد عطية مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة الشهيد كريم يحيي هلال الرسمية المتميزة للغات (المستقبل 16)، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وكان في استقباله أحمد شعبان مدير عام الإدارة.



واطمأن عطية على سير وانتظام الدراسة بالمدرسة، كما تفقد قاعات رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي ومر على الصفوف المختلفة.



وشدد عطية على طلاب المدرسة بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

