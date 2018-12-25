الانتخابات المبكرة فى إسرائيل.. تؤجل صفقة القرن.. تربك الأحزاب السياسية.. تضرب اليمين واليسار فى تل أبيب.. تمنع الجيش من أى تصعيد شمالا وجنوبا.. ونتنياهو سيخسر المعركة الانتخابية بسبب ملفات فساده

الانتخابات المبكرة فى إسرائيل:

نتنياهو سيخسر المعركة الانتخابية بسبب ملفات فساده

الجيش الإسرائيلي يعيش أسواء ايامه بسبب الانتخابات المبكرة

الاحتلال ممنوع من التصعيد فى الشمال والجنوب بسبب الانتخابات

تناولت الصحف الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، تحليلات الأوضاع السياسية فى إسرائيل عقب الإعلان عن حل الحكومة والكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة بدءًا من 9 أبريل بالعام القادم 2019، حيث يبدو لنا أن العلاقة بين تقديم موعد الانتخابات للكنيست وبين نقل ملفات التحقيقات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يكشف المؤشرات السلبية عن خسارة نتنياهو للانتخابات المقبلة.وأشارت تحليلات الصحف الإسرائيلية إلى تأثيرات الانتخابات المبكرة فى إسرائيل على الجيش، وقالت "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش سوف يجد نفسه في أوج معركة حول أدائه وحول قدرة الردع بنظر الجمهور الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة مع الاستبدال المرتقب لقيادة أركان الجيش منتصف الشهر المقبل وسيكون نتنياهو بأمس الحاجة إلى توخي الحذر في العمليات الهجومية ومنع حصول أي تصعيد قبل الانتخابات.وأضافت الصحيفة أن حدوث أى تصعيد في الجنوب أو أي عملية تنفذ في الضفة الغربية سيتحول إلى نقاش ملتهب حول سياسة وأداء الجيش وجوهر الردع، وكان آيزنكوت قد ألمح منتقدا مطلع الأسبوع بأن "هناك من يعتقد أن تفعيل المزيد من القوة تجاه الإرهاب فسوف ينتهي هذا توجه خاطئ".وقالت صحيفة "هآرتس"، إن المعارضة ستنظر بتشكك إلى كل خطوة أمنية للحكومة في الشهور القريبة، في حين أن نتنياهو سيظل "بعيدا عن المغامرات العسكرية، وربما سيتوخى المزيد من الحذر في العمليات الهجومية"، بيد أنه لا يستبعد إمكانية أن تدفع الهجمات على الحكومة من اليمين و"اليسار"، على قضية مثل معالجة تصعيد آخر في قطاع غزة، نتنياهو إلى توجه عنيف على خلفية اقتراب الانتخابات.وتوقعت "يديعوت" أن يتوجه نتنياهو للانتخابات في هذه المرة بشكل مختلف، فهو سيجد صعوبة في تقمص دور المستضعف، المفضل عليه، خاصة عندما تمنحه الاستطلاعات فارقا كبيرا على خصومه، في حين أن الشعور بالملاحقة الذي يحتاجه لجذب المصوتين إلى الصناديق سيعيد إلى الأذهان الأنباء الجنائية المتصلة بالتحقيقات معه، وليس الأمنية، حيث أن معركته مع لوائح الاتهام ضده من المرجح أنها تلعب دورا ملموسا في قراراته، وتنعكس في التصريحات المتطرفة التي تصدرها أبواقه في الكنيست ووسائل الإعلام.وقالت صحيفة "معاريف" إن الانتخابات الإسرائيلية السريعة تمنع أحزاب المعارضة أن تتوحد حول برنامج سياسي ومرشح متفق عليه مقابل نتنياهو والليكود، وسيضطر بيني جانتس إلى اتخاذ قراره بسرعة بشأن ما إذا كان ينوي خوض الانتخابات في قائمة مستقلة أو في محاولة إحياء "الهيكل المتفكك" لـ"المعسكر الصهيوني".وأفادت الصحيفة بأن الانتخابات الإسرائيلية تتسبب فى تأجيل صفقة القرن وأن نتنياهو غير متحمس لـ "صفقة القرن"، وذلك خشية أن تؤثر مضامينها، حتى لو كانت قريبة من مواقف اليمين الإسرائيلي أكثر من أي خطة أمريكية أخرى، على شركائه السياسيين من المستوطنين ويؤدي إلى شرخ في داخل الليكو، وتشير التقديرات إلى أن تقديم موعد الانتخابات سوف يسهل عليه أن يقول للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي سيجتمع به في نهاية مارس، أن يدعه وشأنه حتى تشكيل الحكومة القادمة.وأكدت صحيفة "هآرتس" أنه في السنوات الأربع الأخيرة قاد نتنياهو انقلابا نحو اليمين، وتركز في الضم الزاحف لأراضي الضفة الغربية، واستبدال النخب في إسرائيل، حيث تبدلت المحكمة العليا، وقمعت الأكاديميات ومؤسسات الثقافة، وأعلن عن اليسار والعرب كـ"خائنين وداعمين للإرهاب"، كما تحول الإعلام أكثر إلى اليميني والديني وبالتالي فإن تقديم موعد الانتخابات يمنح نتنياهو فرصة لإعادة تشكيل التركيبة الحكومية، وفي الوقت نفسه يلجم خصومه من "اليمين" و"اليسار" الذين سيسعون إلى مكان أفضل في تقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة.